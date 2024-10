Mercato Juve, ecco i primi tre nomi sul taccuino per la difesa: ma c’è un preferito! Gli aggiornamenti in casa bianconera

Il mercato Juve è già al lavoro anche per rinforzare la difesa a gennaio. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, piace soprattutto Milan Skriniar, che al PSG sta trovando poco spazio. L’ingaggio, però, è piuttosto pesante (9 milioni netti) e l’ex Inter potrebbe arrivare a Torino solo con la copertura di una parte dell’ingaggio da parte dei parigini. Ed in prestito.

In alternativa piacciono anche Bijol (Udinese) e Tah (Bayer Leverkusen): il tedesco è in scadenza a giugno ma potrebbe arrivare già a gennaio a costi abbordabili. Situazione in evoluzione.