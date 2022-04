Mercato Lazio, primi contatti per Vicario: la situazione

Mercato Lazio, primi contatti dei biancocelesti per Guglielmo Vicario: da battere la concorrenza della Fiorentina. I dettagli

Prende quota l’ipotesi Guglielmo Vicario per la porta della Lazio della prossima stagione. Come riporta Gianluca Di Marzio infatti, i biancocelesti, che sono alle prese con la sostituzione di Strakosha che si libererà a zero a fine stagione, avrebbero allacciato i primi contatti sia con il Cagliari che con l’Empoli.

Il portiere infatti è in prestito ai toscani con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. In caso di riscatto o di ritorno in Sardegna, la valutazione sarebbe inevitabilmente raddoppiata. Da battere la concorrenza della Fiorentina.