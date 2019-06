Mercato Roma, N’Zonzi multato e addio? Il motivo

Potrebbe chiudersi dopo appena una stagione l’avventura di Steven N’Zonzi alla Roma: il francese sarà ceduto

La stagione deve ancora cominciare ma in casa Roma è già tempo del primo caso. Ieri era giorno di visite mediche a Villa Stuart e Steven Nzonzi non si è presentato, sorprendendo molto la dirigenza, che probabilmente oggi stesso gli comminerà una multa.

Come informa La Gazzetta dello Sport, probabile che dietro l’assenza non giustificata del centrocampista ci possa essere il mercato. Si fa sempre più forte, infatti, l’interesse per N’Zonzi del Lione, che sta per cedere Ndombelé. Possibile che, per evitare una minusvalenza la cessione sia in prestito con riscatto. Oltre al Lione, comunque, il giallorosso piace anche al Monaco e al Marsiglia.