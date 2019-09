Mercato Sampdoria: tentativo per Fofana dell’Udinese

Novità sul mercato della Sampdoria: si punta a Fofana per rinforzare il centrocampo. Trattativa difficile con l’Udinese

Seko Fofana è l’ultimo nome accostato alla Sampdoria in questa sessione di mercato. Si tenta di chiudere un colpo last minute con l’Udinese, club detentore del cartellino.

Come fa sapere la Gazzetta dello Sport, i blucerchiati hanno chiesto il giocatore in prestito al club friulano. L’operazione non è assolutamente semplice, soprattutto perché manca poco alla chiusura del mercato. Le due parti tenteranno comunque lo sprint.