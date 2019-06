Il Verona si rifà il look a centrocampo per accontentare Juric

Verona, aria di rinforzi a centrocampo: la società scaligera al lavoro per accontentare le richieste del tecnico Juric

La festa promozione è ormai un lontano ricordo a Verona. Dove la dirigenza dell’Hellas, scelto Juric al posto di Aglietti per il ritorno in Serie A, è al lavoro per definire la rosa della prossima stagione. Che necessita di diversi ritocchi, soprattutto in mezzo al campo.

Dove il tecnico ha richiesto almeno un paio di innesti, in un mix che si spera efficace di esperienza e gioventù. Per questo motivo gli uomini di mercato dei gialloblù sono sulle tracce di Rigoni, che aveva già lavorato con l’allenatore ai tempi del Genoa, e di Valzania, che difficilmente troverà spazio nella prossima Atalanta.