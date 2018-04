Mertens tabù, Hamsik amuleto: il Napoli prepara lo sgambetto alla Juve

Il Napoli è atteso dalla partitissima in casa della Juventus. Sarri punta ancora una volta su Mertens e Hamsik: le ultimissime notizie

Milik o Mertens? E’ questo il dubbio che accompagna la vigilia di Juve-Napoli in casa azzurra. Il mercoledì da leoni di Arek potrebbe spingere Sarri a scegliere il centravanti polacco dal 1′ minuto ma, secondo le indiscrezioni, dovrebbe toccare ancora una volta a Dries. Il giocatore belga non segna da 6 partite e deve sfare un tabù che lo vede a secco contro la Juventus addirittura da 2014. Dries è rimasto a secco di gol nelle ultime 7 partite di campionato contro i bianconeri e la sua unica marcatura l’ha segnata nel marzo 2014.

Sarri però può contare sull’amuleto Marek Hamsik. Il centrocampista e capitano slovacco ha fatto spesso e volentieri male alla Juventus: i bianconeri sono la squadra bucata in più occasioni da Marekiaro. Il numero 17 azzurro ha realizzato 8 gol ai bianconeri ma nell’ultimo periodo si è un po’ appannato, segnandone appena uno negli ultimi 12 incroci. Maurizio Sarri punterà ancora una volta sul suo capitano contro la Juventus: Zielinski, apparso in ottima forma contro la Sampdoria, dovrebbe accomodarsi in panchina per poi entrare in campo a gara in corso.