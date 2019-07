Mertens da Dimaro: «Insigne? Deve stare tranquillo e su Lukaku e Sarri…»

Dal ritiro del Napoli a Dimaro, Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky della stagione che tra poco inizierà e di Lorenzo Insigne

Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky direttamente dal ritiro di Dimaro. Il centravanti belga ha parlato della stagione che tra poco più di un mese vedrà il via e di alcuni singoli protagonisti del calciomercato. Da Insigne a Lukaku passando per gli allenatori Sarri e Conte.

INSIGNE – «Non posso consigliarlo perchè lui è il nostro capitano e sa cosa deve fare. Deve stare tranquillo, qui ha la famiglia i bambini. In campo è importantissimo, la gente lo sa e non ci sono problemi».

LUKAKU – «Se l’Inter lo prende fa un affare. Già alla sua età è tra i primi 5 attaccanti in Premier League. Può imparare ancora tanto».

SARRI – «Mi fa strano vederlo alla Juve. Gli devo tanto perchè con lui sono cresciuto e mi ha trasformato come calciatore. Non ci saranno mai problemi ma fa strano»

RINNOVO – «Speriamo, sarebbe una bella cosa, è un obiettivo. Non so se allungheremo il contratto, io sto bene, per fortuna mi sento molto giovane, vediamo come possiamo fare. Penso solo a questo anno. Per vincere serve guardare a te stesso. Io sono qui da sei anni»