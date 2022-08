Mertens non dimentica Napoli: «Vi ringrazio tutti calorosamente»

Dries Mertens sui cartelloni comparsi a Napoli per salutarlo: «Non mi abituerò mai alle dimostrazioni di affetto dei tifosi napoletani»

Dries Mertens non dimentica Napoli e Napoli non dimentica Mertens. In città sono comparsi dei cartelloni che salutano il belga, trasferitosi al Galatasaray. Di seguito il suo commento su Instagram.

«Non mi abituerò mai alle dimostrazioni di affetto che i tifosi napoletani mi mandano e in particolar modo questa iniziativa mi ha colpito e inorgoglito. Vi ringrazio tutti calorosamente e un grande in bocca al lupo per la nuova stagione. Ho sentito alcuni dei miei ex compagni e sono molto carichi per il campionato che sta per iniziare. A presto».