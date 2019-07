Messi Argentina, la rabbia della “pulce” e una maledizione rinnovata

Messi Argentina, la Coppa America 2019 non ha invertito il trend: la rabbia della “pulce” e una maledizione rinnovata

La strada del successo e quella di Lionel Messi proseguono parallele. Almeno con l’Argentina. Destinate, forse, a non incrociarsi mai. L’ennesima riprova nella recente Coppa America, abbandonata in semifinale a causa di una sconfitta col Brasile che ha mandato la stessa “pulce” su tutte le furie.

Confermata così la maledizione con l’albiceleste, pur a margine di una stagione vissuta a suon di reti e il sogno di tornare ad abbracciare il Pallone d’Oro sullo sfondo. In bacheca, per Messi, rimangono soltanto l’Olimpiade di Pechino 2008 con l’Under 21 ed il Mondiale 2005 con l’Under 20. Per il resto, tante finali amare. E, ora, anche una semifinale.