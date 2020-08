Messi Barcellona: le parole del tecnico Koeman hanno spinto il fuoriclasse argentino a lasciare il Barcellona

La decisione di Lionel Messi di lasciare il Barcellona entro il 2021 è frutto di numerose motivazioni.

Una su tutte, le parole del tecnico Ronald Koeman. Come riportato da Olè, il tecnico blaugrana ha confessato all’attaccante argentino che non ci sarebbero stati più privilegiati in rosa.