Messi e le polemiche sul Bisht, il segretario di Qatar 2022: «Perchè lo ha indossato»

Messi e le polemiche sul Bisht indossato durante la cerimonia di premiazione di ieri: risponde il segretario del Comitato di Qatar 2022

Hassan Al Thawadi, segretario generale del Comitato che ha organizzato Qatar 2022, ha dato questa risposta alla BBC dopo le polemiche piovute per l’aver fatto indossare a Messi il Bisht durante la cerimonia di premiazione di ieri.

LE PAROLE – «È un vestito per un’occasione ufficiale, che viene indossato per le celebrazioni. Questa è stata la celebrazione di Messi. La Coppa del mondo ha avuto l’opportunità di mostrare al mondo la nostra cultura araba e musulmana. Non si trattava del Qatar, era una celebrazione regionale. Persone di diversi ceti sociali sono state in grado di venire, sperimentare ciò che stava accadendo qui e capire che potremmo non essere d’accordo su tutto, ma possiamo ancora festeggiare insieme. Abbiamo mantenuto la nostra promessa di organizzare un campionato eccezionale nei paesi arabi».