Messi, il fratello attacca il Barcellona: «Grande grazie a lui». Ma Leo si distacca

Matias Messi va all’attacco del Barcellona, ma senza incontrare la conferma del più noto fratello: il caso

Matias Messi, tramite Twitch, attacca il Barcellona per il trattamento riservato al fratello Lionel: «Per me il Barcellona ha iniziato ad essere conosciuto per Messi, prima era il Real Madrid il club più conosciuto. Chi va a Barcellona ed entra nel museo del Barcellona vede che il museo del Barcellona è Messi. Ho un ritaglio di giornale che dice: ‘Messi dovrebbe tornare al Barcellona’. Ho sottotitolato: ‘ah ah ah non torneremo a Barcellona e se torniamo faremo una bella pulizia».

Ma la Pulga, tramite le colonne del quotidiano Sport, ha preferito prendere le distanze da queste affermazioni attraverso il suo portavoce: «L’opinione di Matias è personale e non deve coincidere obbligatoriamente con quella di Leo o di altri famigliari e persone vicine a Leo».