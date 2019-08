Mihajlovic Bologna, ecco come il tecnico ha guidato i suoi in Coppa Italia

Mihajlovic Bologna, ecco come il tecnico ha guidato i suoi dall’ospedale in occasione della sfida di Coppa Italia al Pisa

Alle prese, ovviamente, con le cure in ospedale. Ma sempre e comunque vicino al suo Bologna. E allora Mihajlovic, inevitabilmente in maniera alternativa, ha seguito con grande attenzione la prova dei rossoblù in Coppa Italia.

Secondo Il Giornale, infatti, il tecnico serbo ha riservato un discorso motivazionale in streaming al gruppo prima della partita con il Pisa. Stessa modalità con cui ha dato indicazioni al suo vice durante la gara.