Bologna, Mihajlovic: «Mourinho? Non sempre vince il migliore»

Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida dai suoi ragazzi contro la Roma. Ecco le sue parole:

RIPARTENZE SBAGLIATE – «Grande fase difensiva, ma si in qualche situazione abbiamo sbagliato a ripartire o nelle scelta o nel tempo.»

ARNAUTOVIC – «Domani farà accertamenti ma non siamo ottimisti. Dobbiamo recuperare energie per la gara contro la Fiorentina.»

FASE DIFENSIVA – «Abbiamo fatto bene altrimenti non avremmo vinto. Giocato bene anche con i quinti oltre ai tre centrali, partita attenta. L’avevamo preparata così, abbiamo speso tanto. Dobbiamo recuperare le energie tenendo la palla e non quando è nei pieni dell’avversario. Per me si tratta di un segno di maturità importante.»

MOURINHO – «Lui è migliore anche come squadra, però non vince sempre il migliore. Il calcio è bello per questo, non c’è nulla di scontato. Siamo stati fortunati in certe occasioni, ma senza fortuna a calcio è difficile giocare.»