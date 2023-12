Milan, Ambrosini sta con Pioli: «Non siamo a un punto di rottura»

Le parole di Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, sulla stagione di Stefano Pioli con i rossoneri

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato a gazzetta.it del futuro di Pioli.

PAROLE – «Classifica alla mano il Milan è in linea con quello che è l’obiettivo minimo. Sull’allenatore non penso siamo arrivati al punto di non ritorno, di rottura. Certo, è preoccupante vedere come la squadra cada con questa continuità. A questo va aggiunta l’aspettativa di una proprietà che ha speso tanto sul mercato».