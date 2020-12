Milan, avanti tutta per i rinnovi di Ibra e Donnarumma. Per Kessie e Calhanoglu…

Il Milan sta portando avanti i discorsi per i rinnovi di Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma. In stand-by Calhanoglu

Filtra grande ottimismo in casa Milan per i rinnovi di Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. A fare il punto della situazione ci ha pensato La Gazzetta dello Sport: la questione è ovviamente nelle mani del loro agente, Mino Raiola. Ora, però, entrambi appaiono decisi a prolungare la loro esperienza milanista, anche sulle ali di un avvio di stagione esaltante. E uno sta influenzando l’altro, con evidente spinta ai lavori in corso.

Per quanto riguarda Ibrahimovic, lo svedese non ha ancora approfondito l’aspetto economico del suo rinnovo: preferisce fare questo passo solo al momento giusto. Tuttavia le battute a distanza con Maldini e i sorrisi con il management milanista dimostrano quanto sia deciso a prolungare questa sua esperienza. Sul fronte Gigio, invece, vanno avanti i discorsi. In questa fase si parla di cifre, ma ancora non si è trovato un punto d’incontro sullo stipendio. Più avanti, magari, si passerà anche alla clausola. Ma sono tutti aspetti complessi, concatenati. Le parole del portiere prima della partita contro la Fiorentina aiutano, eccome, a trovare una quadra e sono state accolte con grande soddisfazione da parte del Milan.

Pericoloso silenzio su Hakan Calhanoglu. Gordon Stipic, il suo agente, potrebbe incontrare a metà dicembre Maldini e Massara. Il giocatore intende dare la priorità al suo attuale club, ma le distanze al momento appaiono eccessive. I segnali di fumo sono sempre scuri, per non dire neri. Nell’agenda dell’a.d. Gazidis e dei suoi collaboratori c’è anche il nome di Frank Kessie. L’ivoriano ha il contratto in scadenza tra 19 mesi e il suo rappresentante spinge per un adeguamento. La pratica è stata appena avviata. Come per Gigio e Zlatan anche Franck si sente protagonista del gruppo: la voglia di restare è tanta e le parti promettono tanta buona volontà. Anche se in questa fase di crisi il club vuole evitare aumenti a pioggia, ben sapendo quanto siano delicati gli equilibri all’interno di uno spogliatoio.