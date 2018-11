Il Milan rischia di lasciarsi sfuggire Ramsey: il centrocampista dell’Arsenal è in trattativa col Bayern Monaco

L’obiettivo di mercato del Milan Aaron Ramsey rischia di sfuggire ai rossoneri. Il Bayern Monaco è in netto vantaggio rispetto al club milanese e alle pretendenti inglesi per l’acquisto del gallese. Il centrocampista dell’Arsenal ha manifestato l’intenzione di non voler rinnovare il contratto, il quale scadrà a giugno. Testate inglesi e tedesche parlano di una trattativa avanzata tra l’entourage del classe ’90 e i vertici del club bavarese. Il Milan nel frattempo perde terreno.

I rossoneri erano decisi ad assicurarsi le prestazioni di Ramsey, ma quest’ultimo ha fatto tentennare Leonardo con le sue richieste. Il centrocampista pretende un ingaggio pari a 5 milioni di euro netti l’anno, 3 milioni al momento della firma e la commissione per i suoi agenti. Cifre che hanno spaventato il Milan, società che vive tensioni con la UEFA per questioni legate a violazioni del Fair Play Finanziario e a un eccessivo monte ingaggi. Il Bayern Monaco invece non sembra intimorito dalle richieste di Ramsey, e intende portare avanti la trattativa per strappare il calciatore ai rossoneri. Nemmeno l’arrivo dall’Arsenal di Ivan Gazidis, potrebbe convincere Ramsey a scegliere il Milan invece che il Bayern.