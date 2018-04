Milan-Benevento: Gattuso senza Suso oltra a Calhanoglu?

Per Milan-Benevento Rino Gattuso potrebbe rivoluzionare l’undici titolare: i dettagli

Una cosa è certa: Rino Gattuso non sottovaluterà Milan-Benevento. Il ricordo del primo match da allenatore rossonero brucia ancora e probabilmente per tutta la vita, ripensando a quel colpo di testa del portiere Brignoli nel recupero, il cuore di Rino perderà un colpo. Ecco perché la prospettiva di giocare contro i sanniti senza Suso e Calhanoglu non deve preoccupare più di tanto i tifosi del Milan.

Del resto Gattuso non è impazzito: Calhanoglu non è stato neanche convocato per infortunio, mentre per Suso un turno di riposo alla luce delle ultime prestazioni opache appare necessario. Ecco che allora avanza sempre di più l’ipotesi di un Milan senza le sue ali di riferimento. Sulla destra dovrebbe agire il tuttofare Borini, mentre alto a sinistra scalerebbe Bonaventura, sostituito nel ruolo di mezzala da uno tra Locatelli e Montolivo.