Milan, Bennacer: «Un onore essere qui, impossibile dire di no» – VIDEO

Bennacer si presenta: ecco le parole del nuovo acquisto del Milan, ufficializzato ieri dalla società rossonera – VIDEO

Nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del Milan, Ismael Bennacer ha spiegato quanto sia contento di vestire i colori rossoneri.

Ecco le sue dichiarazioni: «Non so cosa dire se non che sono entusiasta ed onorato di essere qui. Il Milan è una delle squasdre più gloriose al mondo per la sua storia. Quando il Milan chiama, non puoi dire no, devi solo andarci!».