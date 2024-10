Milan, Bergomi su Camarda: «Mi sono emozionato, ecco perché»

L’ex difensore dell’Inter ha parlato del giovane centravanti del Milan, fresco di debutto in Champions League

Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter ora opinionista a Sky, ha parlato delle emozioni provate per l’esordio di Francesco Camarda in Champions League in occasione di Milan–Club Brugge.

BERGOMI SU CAMARDA – «Io alleno i 2008 e questo gioca a San Siro… Mi sono emozionato per Camarda. Anche io esordii a sedici anni, era in Coppa Italia contro la Juventus, 0-0 a Torino. Con Camarda eravamo a una premiazione insieme e io ho conosciuto anche la sua famiglia. Conosco i sacrifici che i genitori hanno fatto per questo ragazzo. Dispiace per il gol annullato ieri».