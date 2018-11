Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha parlato di Milan e del motivo per cui i tifosi rossoneri non lo avrebbero votato

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha parlato anche del Milan nel corso del suo intervento dal palco del Congresso Nazionale di Forza Italia giovani. Berlusconi ha inoltre spiegato il motivo per cui è stato spinto a cedere il Milan nelle mani del cinese Yonghong Li dopo oltre 30 anni ininterrotti di presidenza.

Ecco quanto ha dichiarato: «I nostri sondaggi ci hanno portato a vedere come due milioni e mezzo di tifosi del Milan non ci abbiano più votato per punirmi per il fatto di aver consegnato il Milan in mano ad un successore non molto capace. Erano e sono ancora arrabbiati con me, ma ora, dopo 30 anni, non ce la facevo più a continuare anche per il carico di lavoro. Sono e sarà, credo, l’unico Presidente di club che ha vinto di più nel calcio».