Milan, Bertolacci dirà addio a giugno. L’Udinese sfida il Genoa

Bertolacci saluterà i rossoneri a fine stagione: ipotesi ritorno a Genova per il giocatore del Milan, ma occhio all’Udinese

Andrea Bertolacci si prepara a salutare il Milan quest’estate. Gennaro Gattuso non lo ha mai considerato nel corso della stagione, e ora il centrocampista è pronto a lasciare il club. A giugno potrà essere acquistato a parametro zero, e continuerà quasi sicuramente la propria esperienza in Serie A.

Si era parlato di un interessamento del Fulham, ma l’imminente retrocessione del club inglese ha fatto storcere il naso a Bertolacci. Le opzioni più concrete per il futuro al momento sono due: la prima è un romantico ritorno al Genoa, società in cui era riuscito ad esprimersi al meglio in passato; la seconda, invece, è l’Udinese, fortemente interessata al giocatore. Il rossonero incontrerà i friulani proprio domani sera, nell’anticipo del turno infrasettimanale di campionato. Il centrocampista riflette, ma quel che è certo è che non lo vedremo più con la maglia del Milan.