Milan Brescia, ultimo test per i rossoneri prima dell’Europa League. Debutto per Tonali contro la sua ex squadra

È la partita di Sandro Tonali. Il nuovo centrocampista rossonero riparte da dove aveva lasciato, da quel Brescia che lo ha fatto conoscere alla serie A, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

ULTIMA AMICHEVOLE – Quello con il Brescia sarà l’ultimo test match prima della sfida di Europa League. Un buon esame per capire quale sarà la condizione fisica di tutti in vista di un match importantissimo per i colori rossoneri.