Milan, caccia agli Under 25: fari su Sensi e Carrasco

Il Milan ha varato una nuova strategia sul mercato. Sarà caccia agli Under 25: nel mirino restano Sensi e Carrasco

In attesa di conoscere il futuro di Gonzalo Higuain, il Milan si guarda attorno alla ricerca dei giusti rinforzi da consegnare a mister Rino Gattuso. Il tecnico ha chiesto un centrocampista e un attaccante. Dopo Lucas Paquetà, colpo ormai perfezionato, i rossoneri puntano Yannick Ferreira Carrasco. L’esterno ex Atletico Madrid ha già detto di sì a un eventuale passaggio al Milan ma l’affare non è semplice: il giocatore gioca in Cina e guadagna tanto, contatti in corso. Potrebbero tornare utili i 12 milioni che il Milan ha appena incassato dal­la Turchia e senza dover vende­re un solo giocatore del gruppo attuale.

Nell’estate 2017 aveva però ceduto Kucka, per 5 milio­ni, e Sosa, 7, al Trabzonspor, senza essere effettivamente pagato. La richiesta danni alla Fifa, due giorni fa ha convinto i turchi a pagare. E ora il Milan può reinvestire. I rossoneri hanno cambiato strategia, hanno chiuso ai ‘vecchi’ come Ibra e Fabregas, e hanno scelto di puntare elementi sotto i 25 anni. Otre a Carrasco piacciono il terzino classe 2000 Abanda del Monaco e il centrocampista classe ’95 del Sassuolo Stefano Sensi. Il prestito con diritto di riscatto è una formula che permetterebbe di salva­ guardare anche il bilancio ma il Sassuolo chiede 25 milioni e l’inserimento nell’affare del portiere Plizzari.