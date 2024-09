Milan, Caldara: «Ho DUE grandi RIMORSI nella mia carriera»

Mattia Caldara, ex difensore di Juventus e Milan, ha parlato di una sua fase precisa della carriera

Mattia Caldara, ex difesa del Milan tra le altre, ha parlato a Gianlucadimarzio.com dei suoi rimorsi in carriera tra Juventus e rossoneri.

LE PAROLE – « Rimorsi? Probabilmente due. Il primo è quello di non aver giocato con la Juventus. In quella rosa c’erano giocatori incredibili. Il secondo è non essere riuscito a dare ciò che volevo al Milan. Appena arrivato ho subito un infortunio al tendine d’achille».