Milan, gli occhi del Torino su Caldara: le opzioni per il futuro

Il futuro di Caldara è ancora tutto da scrivere: in caso di retrocessione del Venezia tornerà al Milan con direzione Torino

Il futuro di Mattia Caldara potrebbe cambiare in estate. Il Venezia in caso di salvezza potrebbe riscattarlo dal Milan, in caso contrario tornerà in rossonero.

Per il mercato ha messo gli occhi sul centrale anche il ds del Torino Vagnati, che potrebbe anche pensare di inserire Caldara come contropartita per Bremer. Lo riporta Tuttosport.