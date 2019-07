Milan, Caldara: «Infortunio? Sto bene. E su Giampaolo…»

Il difensore del Milan, Mattia Caldara, ha rilasciato qualche dichiarazione dopo il suo infortunio della scorsa stagione

Ai microfoni di Milan TV, il difensore del Milan, Mattia Caldara, ha rilasciato una breve battuta sull’inizio della stagione a Milanello.

Ecco le sue parole su Giampaolo e sull’infortunio della scorsa stagione: «Sto bene, sono felice di essere qui dopo aver fatto un mese e mezzo di terapia a Roma. Giampaolo? Lo conosco perché l’ho affrontato tante volte in campionato, so come gioca e non vedo l’ora di mettermi a disposizione».