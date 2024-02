Milan, blitz in Medio Oriente per Cardinale e Furlani

Blitz in Medio Oriente per Cardinale e Furlani per cercare nuovi partner per far crescere il marchio del Milan

Gerry Cardinale e Giorgio Furlani, nei giorni scorsi, hanno affrontato un viaggio d’affari nei paesi del Medio Oriente laddove il Milan ha piantato i semi di nuovi e importanti interessi commerciali come dimostrano le recenti sponsorizzazioni con Siro e Cfi Financial, oltre a Emirates che sarà ancora per anni lo sponsor di maglia principale.

Ecco spiegato perché l’amministratore delegato milanista, rientrato in Italia nelle scorse ore, non ha seguito la squadra nella trasferta di questo tardo pomeriggio a Rennes, poiché è stato impegnato in incontri di aggiornamento e di sviluppo strategico per il marchio Milan nell’area medio-orientale. Lo scrive Tuttosport.