Milan, che Brahim Diaz: doppietta con la Spagna U21

Brahim Diaz ha segnato una doppietta con la Spagna U21 entrando dalla panchina

Grande prestazione di Brahim Diaz, il giocatore spagnolo arrivato al Milan in prestito secco dal Real Madrid la scorsa estate. Convocato dall’Under 21 spagnola, il giocatore questa sera è partito a sorpresa dalla panchina nella sfida contro le isole Far Oer (qualificazioni Europei di categoria).

Da subentrato nella ripresa sul risultato di 0 a 0, il talento rossonero ha saputo subito mettersi in mostra con una doppietta che ha regalato la vittoria alla Nazionale iberica. Sicuramente un bel segnale sia in prospettiva Nazionale che in prospettiva Milan.