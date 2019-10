Milan: come Pioli può utilizzare Theo Hernandez

Theo Hernandez potrebbe esaltarsi nel nuovo Milan di Pioli. Si potrebbe utilizzare una disposizione consona per le sue caratteristiche

Alla Fiorentina, Pioli ha usato una disposizione tattica asimmetrica. In fase di impostazione si formava una linea a 3: Milenkovic restava bloccato, mentre Biraghi si alzava a dare ampiezza.

Una soluzione simile la potrebbe adottare al Milan, con Theo Hernandez chiamato a occupare una posizione quindi più avanzata. Lo spagnolo preferisce agire più in avanti. Curiosamente, nel finale di Milan-Inter Giampaolo giocò in questa maniera, come si può vedere nella slide sopra.