Milan, le condizioni fisiche di Bennacer: le ultime sul rientro

Il Milan ha spesso dovuto fare a meno di Ismael Bennacer. Le ultime sulle condizioni del centrocampista e circa il suo rientro

Ismael Bennacer e il Milan, un binomio che spesso si è visto separato dagli infortuni. Stefano Pioli sogna di recuperare il prima possibile l’algerino, elemento cardine della squadra rossonera.

In vista della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Milan può sorridere per quanto riguarda il rientro di Bennacer. Sebbene qualche giorno fa aveva svolto solamente lavoro personalizzato, oggi è è tornato a disposizione in gruppo. Sicuramente un’ottima notizia.