Milan, Criscitiello DURISSIMO: «Fonseca? Che ERRORE!»

Michele Criscitiello ha parlato a Sportitalia della situazione legata a Paulo Fonseca al Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Michele Criscitiello ha commentato Sportitalia la scelta del Milan di scegliere Fonseca come nuovo allenatore invece che Anonio Conte, preso poi dal Napoli.

CRISCITIELLO – «Se il Milan crede in Fonseca non può metterlo in discussione fino al derby, crederlo l’allenatore del presente e del futuro dopo la vittoria con l’Inter e, infine, rimetterlo in discussione per due sconfitte consecutive. Il Milan ha sbagliato a prendere Fonseca quando avevi Conte davanti a Casa Milan. Esonerarlo, comunque, sarebbe sbagliato perché non hai un’alternativa. Allenatori come Conte devono avere lunga vita, allenatori come Fonseca durano sei mesi o un anno e non ti raggiungono l’obiettivo».