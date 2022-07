Milan, De Ketelaere dentro o fuori in 48 ore: i dettagli dell’ultima offerta al Bruges

Calciomercato Milan: i rossoneri hanno fatto un’ultima offerta al Bruges per De Ketelaere. Risposta entro 48 ore

24-48 ore e poi dentro o fuori. Questa, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la tempistica della trattativa tra il Milan e il Bruges per Charles De Ketelaere. Una resa dei conti nervosa, non serena, con una potenziale rottura dietro ogni angolo. I rossoneri però non hanno mollato CDK, al contrario di quanto ipotizzato da qualcuno in Belgio. I campioni d’Italia sanno che per chiudere devono ritoccare l’offerta da 30 milioni più di 2 di bonus.

Ieri non ci sono stati contatti tra club ma il Milan, nelle prossime 48 ore, farà molto probabilmente un ultimo affondo, un’ultima offerta con leggero rialzo. Strade alternative e formule articolate sono state tentate. Il Bruges ha un’offerta del Leeds da 37 milioni… che in sostanza sono 40 e non intende vendere molto sotto quel livello.

