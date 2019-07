Milan, spunta un nuovo nuome per la difesa: Duarte del Flamengo

Milan, Leo Duarte del Flamengo è il nuovo nome dei rossoneri per la retroguardia. Tutti i dettagli sulla trattativa

Viene confermato da Sky Sport, l’interesse del Milan per un nome nuovo in difesa. Infatti, la pista che porta i rossoneri a Merih Demiral si è fatta sempre più difficile. Per questo motivo, è spuntato un nuovo nome nella lista della dirigenza rossonera.

Parliamo di Leo Duarte, difensore centrale classe 1996 del Flamengo. La redazione di Sky Sport ha ricevuto le prime conferme dal Brasile: è una possibilità su cui il Milan sta lavorando.