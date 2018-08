Il Milan è interessato a Lucas Piazon del Chelsea. Ai Blues sarebbe stato proposto il prestito

L’arrivo di Maurizio Sarri al Chelsea ha provato uno scossone all’interno della rosa dei Blues. Diversi giocatori hanno colto l’occasione per dichiarare la propria volontà di abbandonare il club londinese e di questa situazione è deciso ad approfittarne il Milan. I rossoneri sono decisamente scatenati sul mercato e hanno trovato nel Chelsea un bacino di possibilità che sarebbe opportuno non lasciarsi scappare. Il direttore sportivo Leonardo ha incontrato oggi gli agenti di Bakayoko e il nodo più importante da scogliere è quello dell’ingaggio. Oltre al francese, il Milan sarebbe interessato ad un altro centrocampista in esubero dai Blues.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, i rossoneri sono interessati a Lucas Piazon. Il trequartista brasiliano classe ’94 nella scorsa stagione ha guadagnato la promozione con il Fulham in Premier League contribuendo con 5 gol e 4 assist alla causa dei Cottages. Leonardo avrebbe proposto il prestito ma al momento non sarebbe ancora arrivata la riposta dei Blues.

Nel frattempo un altro obiettivo di mercato del Milan, Memphis Depay, ha lasciato intendere di voler lasciare la Francia per approdare in una squadra di maggior blasone. «Al momento sono felice, ma non posso nascondere che vorrei andare a giocare in un club più grande. Vediamo quello che succederà negli ultimi giorni. Al momento penso solo a dare il 100%. Credo siano normali le mie ambizioni, ogni giocatore vorrebbe giocare nei migliori club e nei migliori campionati. Quindi se dovesse arrivare un club prestigioso e fare un’offerta ne discuterei ma sono molto felice a Lione», ha detto l’olandese ai microfoni di BeIN Sports. Il Milan resta alla finestra.