Milan-Empoli: i misteri Walukiewicz e Destro

Tutti i numeri e le statistiche sulle prestazioni di Walukiewicz e Destro nella sconfitta dell’Empoli contro il Milan

Non è stato un bell’Empoli quello visto a San Siro e lo conferma l’assenza di 7 in pagella nei giudizi dei quotidiani. Con due giocatori divisivi, che stanno tra sufficienza e non a seconda dell’ottica di chi li ha giudicati.

WALUKIEWICZ – Per il Corriere dello Sport è tra i migliori dei suoi insieme al portiere Caprile. Si merita pertanto un convinto 6,5: «Dietro, l’Empoli soffre il giusto. E buona parte del merito è sua. Guida al meglio il reparto, addomesticando Jovic». Il Corriere della Sera lo retrocede di un voto per una precisa ragione: «Non senza colpe sul vantaggio rossonero».

DESTRO – Qui le parti si ribaltano. Piaciucchia al Corriere della Sera che gli attribuisce la mera sufficienza: «Entra con voglia: il più pericoloso dei suoi». Si prende un rotondo 5 dall’altro giornale: «Ha la grande chance del pareggio: la incorna tra le braccia di Maignan».