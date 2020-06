Milan, Europa ad ogni costo: contro il Lecce vietato sbagliare

Il Milan è obbligato a vincere dopo il successo dell’Hellas Verona e l’aggancio del Parma: obiettivo Europa da non mancare

In caso di sconfitta del Milan questa sera contro il Lecce, i rossoneri si potrebbero ritrovare al decimo posto in classifica. Il Verona ha superato il Diavolo, il Parma l’ha agganciato e il Bologna, in caso di successo contro la Juve, potrebbe sorpassarlo.

La Gazzetta dello Sport sottolinea che l’imperativo in casa rossonera è uno e uno solo: vincere. L’Europa League è l’obiettivo minimo per una squadra che, quest’anno, ha dovuto abbandonare le competizioni europee causa Fair Play Finanziario. Centrare questa mission vorrebbe dire non iniziare completamente da zero ma racimolare quasi 20 milioni di euro che di certo non farebbero male.

La fine di questo campionato inciderà sulla ripartenza del prossimo. I milioni in premio dall’Uefa potranno essere reinvestiti e per far fronte al doppio impegno serve una rosa più attrezzata. E almeno un acquisto importante può fare da attrazione per altri, eventualità che senza palcoscenico europeo sarebbe molto difficile da mettere in atto.