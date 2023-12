Milan, Florenzi: «Sappiamo di aver dato tutto e questa è una chiave del successo di un gruppo»

Alessandro Florenzi, giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match vinto ieri contro il Sassuolo

PAROLE – «Mi sono semplicemente di dire che oggi abbiamo dato tutto, siamo usciti con la lingua di fuori. Sappiamo di aver dato tutto e questa è una chiave del successo di un gruppo. Noi giochiamo prima di tutto per il Milan poi ovviamente il mister ci da tanta fiducia e libertà. Può essere la chiave di volta: ci prendiamo la responsabilità delle nostre azioni. Anche mandandosi a volte a quel paese. Perché ci teniamo. Sto bene. Il mister mi mette sempre nelle condizioni di giocare e di fare quello che posso per la squadra. Adesso dobbiamo ricaricare le pile perché non possiamo fermarci. Chi invece ha fatto il calendario sì. Noi no. Noi domani a mezzanotte andremo a letto e loro brinderanno al nuovo anno. E va bene così».