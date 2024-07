Milan, Fonseca: «Lavoriamo per VINCERE SUBITO, sul supporto dei tifosi rispondo COSì»

Le parole di Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan, sui suoi obiettivi nella nuova avventura in rossonero

Paulo Fonseca ha parlato ai canali ufficiali del Milan dei suoi primi giorni in rossonero.

RESPONSABILITA‘ – «Si, essere l’allenatore del Milan è una grande responsabilità, ma anche un grande orgoglio. Dobbiamo sapere che quando arriviamo in un club come il Milan abbiamo la responsabilità di difenderlo e l’ambizione di vincere, quando siamo al Milan dobbiamo lavorare per vincere, questo bisogna saperlo».

TIFOSI – «Sono una persona curiosa, sono tante le cose che voglio sentire e conoscere. Quello che voglio è vedere la passione dei nostri tifosi a San Siro e con la squadra. Ho tanta voglia di vedere l’energia in tutti gli stadi e principalmente a San Siro».

