L’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, è stato il primo grande colpo del fondo Elliott dall’acquisto del club. L’ex dirigente dell’Arsenal, ha rilasciato qualche dichiarazione sul futuro della squadra in occasione della festa del settore giovanile. Queste le sue parole: «Sto lavorando per imparare, sono felice di essere stato accolto in questo club. Siamo tutti insieme cercando di fare qualcosa di incredibile. Cerchiamo di portare il Milan in alto, sono felice di essere parte di questo processo. Grazie a tutti voi per avermi dato questo caldo benvenuto in questa famiglia. I nostri bambini sono il nostro futuro, è importante per noi che voi diventiate il meglio del meglio, più diventate bravi e più il Milan crescerà. La cosa importante è che abbiamo maschi e femmine, perché il calcio è per tutti».