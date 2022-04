Scelta dell’ultimo minuto durante il riscaldamento pre-match di Milan Genoa: gioca Gabbia. Ecco al posto di chi

Cambio dell’ultimo minuto in casa Milan in vista del match contro il Genoa: Stefano Pioli ha optato per Matteo Gabbia al posto di Davide Calabria, che andrà in panchina.

Stefano Pioli ha fatto questa scelta durante il riscaldamento pre match e motivazioni non sono ancora note.