Milan, giornata cruciale per il nuovo stadio: i motivi

In casa Milan sono ore decisive per sciogliere gli ultimi dubbi prima di dare via ancora più concretamente al progetto del nuovo stadio

Il nuovo stadio del Milan continua a tenere banco come argomento di tendenza. Certo, in questi giorni che ci portano al derby un po’ meno, ma rimangono giornate decisive per il progetto rossonero.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in giornata Cardinale incontrerà il sindaco di Milano Sala per sciogliere le ultime riserve come la struttura esterna dell’impianto e probabilmente sui naming rights.