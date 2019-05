Milan, il gol di Piatek vale doppio: nella storia della Serie A e del Milan

Un gol di Piatek contro la Spal dirà molte cose: tra qualificazione alla Champions e record personali, di squadra e di lega

La notizia, fino alla scorsa giornata, era il digiuno dal gol di Krzysztof Piatek. Ora si ritorna a puntare quel record di cui si parla da tempo: con una sola rete il bomber ex Genoa potrebbe diventare il primo giocatore della Serie A ad andare in doppia cifra con due squadre diverse nello stesso campionato. Piatek è fermo a 9 gol in rossonero.

Ma c’è anche un altro dettaglio fondamentale: il gol di Piatek potrebbe salvare l’immagine del Milan. È dal 1985/86 che i rossoneri non chiudono un campionato senza un giocatore in doppia cifra. A Ferrara contro la Spal, il Milan insegue la Champions e un gol di Piatek potrebbero significare tantissime cose.