Il “peso” di Higuain non è più un problema: l’attaccante è in forma smagliante

Dopo estati passate a subire critiche per la forma fisica, Gonzalo Higuain è tirato a lucido pronto per esordire da ex contro il Real Madrid

Gonzalo Higuain è indiscutibilmente un attaccante di peso. Senza alcuna ironia visto che il Pipita versione rossonero è tirato a lucido e in perfetta forma e sulla bilancia ci sono finiti solo i suoi gol. Eppure, in altre estati, l’attaccante aveva fatto notizia più per i chili in eccesso che per le giocate sul campo. Ma in questa stagione la storia è completamente diversa: Higuain è perfettamente in linea con i suoi 87 kg tanto che lo staff atletico del Milan lo ha trovato in ottime condizioni con risposte confrontanti dai risultati dei test fisici. In effetti Gonzalo si è spesso dimostrato ingordo, ma di gol: 32 nel primo anno alla Juventus, 23 nella stagione appena conclusa (di cui 16 in campionato: la somma esatta dei gol segnati da Kalinic e Cutrone), per non parlare dei 36 gol in 35 partite col Napoli nella stagione 2015-2016.

L’attaccante argentino è tirato a lucido, come dimostrano anche le immagini degli allenamenti del Milan a Milanello: il Pipita corre scatta e va in pressing senza problemi. Direzione? Una possibile è verso Madrid dove il Milan giocherà sabato in amichevole contro il Real. Il debutto stagionale avverrà dunque al Bernabeu, il primo stadio europeo della carriera: non per 90 minuti, ma molto probabilmente per uno spezzone di partita.Il peso però del Pipita nello spogliatoio rossonero non è solo tecnico, ma anche personale, perché a Milanello raccontano come compagni e Gattuso già ne riconoscano il carisma e la leadership.