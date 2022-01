ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ibrahimovic entra nella storia come Totti e Giggs, ora il rinnovo è sempre più vicino con il Milan per l’attaccante

Ibra nella storia come Totti e Giggs. L’attaccante svedese in gol, ha messo la sua firma in gare ufficiali nei massimi tornei in 23 anni solari.

Ora il rinnovo è sempre più vicino per lo svedese con il Milan con l’opzione di un anno con cui Ibra potrebbe apporre la firma sul contratto.

