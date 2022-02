ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan, Ibrahimovic si allena in palestra e chiede pazienza. L’attaccante svedese punta al rientro

Zlatan Ibrahimovic è un vero e proprio leone in gabbia. Lo svedese, ancora alle prese con l’infiammazione al tendine d’Achille, sta cercando di recuperare il più in fretta possibile allenandosi duramente in palestra.

In un video postato sul proprio profilo Twitter, Ibra è apparso più carico e determinato che mai.