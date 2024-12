Milan, Ibrahimovic svela: «Futuro da allenatore? Vi dico la mia»

L’ex attaccante di Milan e Inter tra le altre ha parlato del suo possibile futuro da allenatore di calcio

Zlatan Ibrahimovic è stato per svariati anni uno dei calciatori più forti nonché più carismatici dell’intero palcoscenico mondiale con le maglie di Juventus, Milan, Inter e non solo. Sport Illustrated ha domandato allo svedese se nei suoi pensieri c’è quello di fare l’allenatore.

IBRAHIMOVIC – «Non voglio fare l’allenatore perché è troppo lavoro per me. Devi coprire tante aree, trovare idee e soluzioni, preparare e seguire le partite e allenare. Lavori giorno e notte. Un anno da allenatore mi sembrerebbe 10 anni. Quindi la cosa non mi attira»