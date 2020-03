Milan, il futuro dei big è in bilico: Ibra, Donnarumma e Rebic via in estate?

Le divergenze tra Gazidis e l’area tecnica del Milan possono avere conseguenze anche sul mercato: Ibra è perplesso

Le divergenze nate negli ultimi giorni tra l’area tecnica del Milan e Ivan Gazidis rischiano di avere pesanti conseguenze anche sul futuro di alcuni big rossoneri. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i dirigenti del Diavolo avevano già messo in cantiere il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma quando pareva più o meno già tutto apparecchiato la battaglia interna è deflagrata. Lo stesso Zlatan, a quanto pare, si sarebbe detto perplesso su un eventuale Milan senza Maldini e Boban.

Per quanto riguarda Donnarumma, in queste settimane silenzio assordante in termini di contatti fra club e procuratore. Raiola non si è visto a Casa Milan, né risultano appuntamenti in agenda. Infine, Rebic. Il prestito scadrà nel 2021, ma senza diritto di riscatto il prezzo continuerà a salire e occorrerebbe magari iniziare a riparlarne in tempi brevi con l’Eintracht. Ma chi lo farà?.