Milan, incontro in sede con l’agente di Laxalt: il motivo

Milan, incontro in sede tra la dirigenza e l’agente di Diego Laxalt. Non si è parlato di un ritorno in rossonero: ecco il motivo

Incontro tra il Milan e l’agente di Diego Laxalt, all’interno della sede rossonera. Come scritto da Gianluca Di Marzio, non si è parlato di un possibile ritorno in vista della partenza di Ricardo Rodriguez.

Il procuratore dell’attuale giocatore del Torino ha incontrato la dirigenza per capire se ci fossero i margini per trattare una sua possibile cessione in Spagna, campionato da cui sono giunte diverse offerte.