Infortunio Calhanoglu, sorride Gattuso: dal 1′ contro il Betis?

Infortunio Calhanoglu, possibile partenza dal 1′ contro il Betis

Completamente recuperato dal problema fisico che lo ha tenuto fermo ai box nel weekend, Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi il Milan. E Gennaro Gattuso sta pensando di lanciarlo dal 1′ contro il Betis Siviglia: complice l’assenza di Higuain, il numero 10 potrebbe affiancare Cutrone nel 4-4-2.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Bayer Leverkusen è già a disposizione di Ringhio e sarà arruolabile per la sfida di giovedì contro il Betis Siviglia, quarta giornata della fase a gironi di Europa League, e per il big match di domenica contro la Juventus.